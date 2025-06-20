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ЦАМТО

Airbus Helicopters интегрирует БЛА с вертолетом H-225M ВВС Сингапура

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Беспилотный летательный аппарат Flexrotor
Беспилотный летательный аппарат Flexrotor.
Источник изображения: Aerovel

ЦАМТО, 19 июня. Сингапурское оборонное научно-техническое агентство DSTA подписало с Airbus Helicopters соглашение на оценку возможности интеграции пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов на базе состоящего на вооружении ВВС Сингапура вертолета H-225M и БЛА Flexrotor.

Целью проекта является оценка посредством проведения демонстрационных полетов того, как интеграция пилотируемой и беспилотной техники способствует повышению ситуационной осведомленности и улучшению результатов проводимых операций.

Как заявил генеральный директор DSTA (Defence Science and Technology Agency) Нг Чад-Сон (Ng Chad-Son), интеграция пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов обеспечивает более эффективную поддержку воздушных операций в сложных условиях.

Как отмечается, совместно с Airbus Helicopters агентство DSTA сможет объединить имеющиеся "ноу-хау" и на их базе создать новые возможности для взаимодействия вертолетов и БЛА.

По мнению главного исполнительного директора Airbus Helicopters Бруно Эвена, комбинация сильных сторон высококвалифицированных пилотов с передовыми возможностями беспилотных систем открывает беспрецедентную гибкость боевого применения вертолетов с БЛА.

Airbus недавно представила на рынке модульную систему взаимодействия пилотируемой и беспилотной техники HTeaming. В настоящее время в состав системы входят модем, четыре антенны, планшет и программное обеспечение. Как предполагается, система HTeaming будет интегрирована на борт вертолета H-225M ВВС Сингапура, что позволит экипажу полностью контролировать БЛА Flexrotor и получать информацию о ситуации на маршруте полета и в зонах интереса.

Как показывает опыт последних конфликтов, технология использования беспилотных систем совместно с управляемой человеком техникой в боевых условиях имеет важное значение, поскольку помогает своевременно выявлять угрозы на маршруте следования и при необходимости уничтожать их.

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