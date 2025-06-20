Минобороны показало старт "Ангары-А5" с космодрома Плесецк

Минобороны опубликовало видео старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области.

На кадрах демонстрируется работа боевого расчета и взлет ракеты.

О пуске "Ангары-А5" с космическими аппаратами Минобороны сообщило рано утром. Этот старт стал десятым в истории этого семейства ракет.

Всего с 2014 года с Плесецка запустили пять ракет легкого класса "Ангара-1.2" и три тяжелых "Ангары-А5". Еще одна тяжелая ракета в апреле 2024 года стартовала с космодрома Восточный.

"Ангара" — семейство экологически чистых ракет различных классов. В него входят легкие "Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", а также носитель повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В".