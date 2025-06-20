Совбез: преимущества российских вооружений перед западными доказаны в ходе СВО

Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов подчеркнул, что даже самое современное техническое оснащение становится бесполезным без соответствующего кадрового обеспечения

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 19 июня. /ТАСС/. Преимущества российских вооружений перед западными аналогами очевидны и доказаны в ходе специальной военной операции. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"В рамках ОДКБ важно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Преимущества российских вооружений перед западными аналогами очевидны и подтверждены в ходе специальной военной операции. Решения об оснащении вооруженных сил надо принимать объективно, исходя из военной, а не из политической целесообразности. Приглашаю вас ознакомиться с возможностями российского оборонно-промышленного комплекса, современными вооружениями и усовершенствованными методиками обучения личного состава, как в рабочем порядке, так и в ходе форума "Армия-2025", - сказал он.

По словам Шевцова, даже самое современное техническое оснащение становится бесполезным без соответствующего кадрового обеспечения. "Мы готовы делиться с нашими союзниками ценным опытом и наработками, полученными в ходе СВО. В этой связи предлагаю странам - членам ОДКБ открыть у себя филиалы российских военных учебных заведений. Например, Военно-медицинской академии имени Кирова, Рязанского воздушно-десантного командного училища и других военных вузов", - добавил он.