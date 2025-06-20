Войти
ТАСС

Совбез: преимущества российских вооружений перед западными доказаны в ходе СВО

514
0
0
Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов
Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ ТАСС

Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов подчеркнул, что даже самое современное техническое оснащение становится бесполезным без соответствующего кадрового обеспечения

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 19 июня. /ТАСС/. Преимущества российских вооружений перед западными аналогами очевидны и доказаны в ходе специальной военной операции. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов на заседании Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"В рамках ОДКБ важно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Преимущества российских вооружений перед западными аналогами очевидны и подтверждены в ходе специальной военной операции. Решения об оснащении вооруженных сил надо принимать объективно, исходя из военной, а не из политической целесообразности. Приглашаю вас ознакомиться с возможностями российского оборонно-промышленного комплекса, современными вооружениями и усовершенствованными методиками обучения личного состава, как в рабочем порядке, так и в ходе форума "Армия-2025", - сказал он.

По словам Шевцова, даже самое современное техническое оснащение становится бесполезным без соответствующего кадрового обеспечения. "Мы готовы делиться с нашими союзниками ценным опытом и наработками, полученными в ходе СВО. В этой связи предлагаю странам - членам ОДКБ открыть у себя филиалы российских военных учебных заведений. Например, Военно-медицинской академии имени Кирова, Рязанского воздушно-десантного командного училища и других военных вузов", - добавил он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Киргизия
Россия
Компании
ОДКБ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:29
  • 320
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 15:49
  • 0
Холодный расчет
  • 20.06 13:31
  • 342
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.06 11:40
  • 72
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.06 11:40
  • 9469
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 11:29
  • 8
SCMP: Эксперты предполагают, что секретный китайский истребитель J-36 не предназначен для ведения воздушного боя
  • 20.06 11:17
  • 10
Неизбежность Тайваня
  • 20.06 11:11
  • 16
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 20.06 10:52
  • 1
Китай анонсировал создание нового поколения космических кораблей
  • 20.06 10:39
  • 1491
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.06 10:20
  • 17
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 20.06 10:17
  • 14
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.06 09:33
  • 42
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 20.06 05:40
  • 1
Крупные американские компании хотят вернуться в РФ, есть контакты, надеюсь, будут приниматься решения - Путин
  • 20.06 04:57
  • 1
Путин: Россия может помочь заключить соглашение между Ираном и Израилем (The Associated Press, США)