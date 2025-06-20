В Петербурге разработают БПЛА взлетной массой до 750 кг

Также создадут комплектующие элементы, которые включают в себя роботизированную наземную инфраструктуру, отметил исполнительный директор компании АО "НПП "Радар ммс" Иван Анцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Новый БПЛА взлетной массой до 750 кг разрабатывает АО "НПП "Радар ммс" в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР), сообщил ТАСС исполнительный директор компании Иван Анцев в кулуарах ПМЭФ.

"В рамках нацпроекта ведется разработка беспилотной авиационной системы взлетной массой до 750 кг с полезной нагрузкой 150 кг. В рамках этого сквозного НИОКРа будет разрабатываться не только сам беспилотник, но и комплектующие элементы, которые включают в себя и роботизированную наземную инфраструктуру, которая позволит автоматизировать легкие электрические борты, то есть обеспечить безоператорную эксплуатацию. Основная сфера его применения - это логистика", - рассказал он.

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