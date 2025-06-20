Страны ЕС договорились об оборонном фонде в 1,5 млрд. евро

ЦАМТО, 19 июня. Правительства стран ЕС пришли к соглашению об оборонном фонде в 1,5 млрд. евро для поддержки европейской оборонной промышленности в рамках программы по перевооружению.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

"Правительства стран Европейского Союза достигли соглашения о проекте суммой в 1,5 млрд. евро по финансированию оборонных инвестиций, несмотря на то, что некоторые жаловались, что ее положения о "покупке европейского" накладывают слишком серьезные ограничения", – передает агентство со ссылкой на дипломатов.

Согласно окончательному варианту проекта, по меньшей мере 65% расходов на закупку компонентов для вооружений необходимо осуществлять в ЕС или в ассоциированных странах, за некоторыми исключениями.

В ЕС бюджет проекта оценивается как скромный для оборонного сектора, однако в будущем проект может получить дополнительное финансирование, передает Рейтер со ссылкой на чиновников в Европе.

По информации Рейтер, ожидается, что представители 27 стран ЕС одобрят сделку в следующий понедельник.

В марте 2024 года европейский источник сообщил журналистам, что ЕС намерен инвестировать в программы оборонной промышленности из общеевропейского бюджета порядка 1,5 млрд. евро в период с 2025 по 2027 гг.