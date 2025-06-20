Путин: Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество

ЦАМТО, 19 июня. Россия и Китай развивают военно-техническое сотрудничество, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас развивается и военно-техническое сотрудничество и военное и, безусловно, это чрезвычайно важно для того, чтобы гарантировать стабильность в мировых делах. У нас целый план сотрудничества по этому направлению и Министерство обороны имеет свои планы взаимодействия… Мы знает о пожеланиях наших китайских друзей, речь идет не просто о купле-продаже, а речь идет об обмене технологиями, мы к этому готовы и будем работать по всем направлениям", – сказал президент на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Он добавил, что Россия и Китай регулярно проводят учения и будут проводить их в этом году.