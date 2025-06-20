Путин: увеличение оборонного бюджета НАТО создаст дополнительные риски

ЦАМТО, 19 июня. Увеличение оборонного бюджета стран НАТО – дело альянса, но это никому не пойдет на пользу, создаст дополнительные риски, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если страны НАТО хотят еще больше увеличить свой бюджет – это их дело, но это не пойдет никому на пользу и будет создавать, конечно, дополнительные риски", – сказал В.Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств.

Президент заявил, что Россия купирует все угрозы, которые могут возникнуть в связи с перевооружением НАТО, в этом нет сомнений.

"Что бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы, – но мы купируем все угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений", – подчеркнул В.Путин.