ЦАМТО, 19 июня. Украинская делегация обсудила с министром финансов США Скоттом Бессентом расширение мандата совместного инвестфонда на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, "у нашей делегации была встреча с министром финансов США Скоттом Бессентом. Говорили об американо-украинском инвестиционном фонде восстановления. В частности, о расширении мандата на поддержку проектов в сфере оборонной промышленности в Украине. Американская сторона открыта к такому сотрудничеству".

Как напоминает агентство, Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Ю.Свириденко, соглашение между США и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада ратифицировала соглашение между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

Второго июня Я.Железняк заявил, что Кабмин Украины засекретил два дополнительных соглашения с США по недрам, в которых прописаны ключевые условия работы совместного фонда.