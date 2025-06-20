ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200

ЦАМТО, 19 июня. ТАНТК им. Г.М.Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8.
Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.
"Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в ОАК "Ростеха" разработчик самолета ТАНТК им. Г.М.Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8", – сказал министр.
Он добавил, что после завершения этих работ вопрос экспортных поставок данного самолета снова может быть открыт.