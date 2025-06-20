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ЦАМТО

ТАНТК выполняет работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200

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Первый поставленный Алжиру самолёт-амфибия Бе-200ЧС (Be-200ES, алжирский регистрационный номер 7T-VPV, бортовой номер "626", серийный номер 03-13), построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объе
Первый поставленный Алжиру самолёт-амфибия Бе-200ЧС (Be-200ES, алжирский регистрационный номер 7T-VPV, бортовой номер "626", серийный номер 03-13), построенный ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" (ТАНТК) ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация", во время промежуточной посадки в Тунисе при перелете в Алжир, 21.05.2023.
Источник изображения: kimo dial @kmldial70

ЦАМТО, 19 июня. ТАНТК им. Г.М.Бериева (входит в ОАК "Ростеха") выполняет конструкторские работы по ремоторизации самолета-амфибии Бе-200ЧС на российские двигатели ПД-8.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ.

"Учитывая риски, связанные с поставкой иностранных комплектующих, входящий в ОАК "Ростеха" разработчик самолета ТАНТК им. Г.М.Бериева ведет работу по импортозамещению. В частности, выполняются конструкторские работы по ремоторизации Бе-200 на российские двигатели ПД-8", – сказал министр.

Он добавил, что после завершения этих работ вопрос экспортных поставок данного самолета снова может быть открыт.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бе-200
Бе-200ЧС
Компании
Минпромторг РФ
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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