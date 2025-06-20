Гособоронзаказ составляет больше половины выручки ОАК

Как отметил гендиректор корпорации Вадим Бадеха, в основе гособоронзаказа лежит принцип формирования себестоимости и ее проверка

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Гособоронзаказ дает более половины всего дохода Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). Об этом генеральный директор корпорации Вадим Бадеха сообщил в интервью РБК.

"Гособоронзаказ составляет больше половины нашей выручки. Все, включая Минобороны, понимают, что он не должен быть убыточным. При этом мы тоже понимаем, что министерство должно экономить, в том числе за счет снижения цены на продукцию. Задача - найти золотую середину. Чтобы была прибыль, которая пойдет в случае необходимости, например, на расширение производства", - сказал Бадеха.

Как отметил гендиректор, в основе гособоронзаказа лежит принцип формирования себестоимости и ее проверка. Тем не менее, уточнил он, заложенная цена не всегда соответствует той, что получается по факту.

"Сейчас мы вместе с Минобороны, при личном участии [главы Ростеха] Сергея Викторовича [Чемезова], проводим работу по изменению ситуации. Чтобы система была более гибкой. Уверен, что все решения будут найдены", - добавил Бадеха.