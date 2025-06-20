Войти
ТАСС

Гособоронзаказ составляет больше половины выручки ОАК

493
0
0
Вадим Бадеха
Вадим Бадеха.
Источник изображения: rostec.ru

Как отметил гендиректор корпорации Вадим Бадеха, в основе гособоронзаказа лежит принцип формирования себестоимости и ее проверка

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Гособоронзаказ дает более половины всего дохода Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). Об этом генеральный директор корпорации Вадим Бадеха сообщил в интервью РБК.

"Гособоронзаказ составляет больше половины нашей выручки. Все, включая Минобороны, понимают, что он не должен быть убыточным. При этом мы тоже понимаем, что министерство должно экономить, в том числе за счет снижения цены на продукцию. Задача - найти золотую середину. Чтобы была прибыль, которая пойдет в случае необходимости, например, на расширение производства", - сказал Бадеха.

Как отметил гендиректор, в основе гособоронзаказа лежит принцип формирования себестоимости и ее проверка. Тем не менее, уточнил он, заложенная цена не всегда соответствует той, что получается по факту.

"Сейчас мы вместе с Минобороны, при личном участии [главы Ростеха] Сергея Викторовича [Чемезова], проводим работу по изменению ситуации. Чтобы система была более гибкой. Уверен, что все решения будут найдены", - добавил Бадеха. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОАК
Проекты
Гособоронзаказ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:29
  • 320
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 15:49
  • 0
Холодный расчет
  • 20.06 13:31
  • 342
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.06 11:40
  • 72
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.06 11:40
  • 9469
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 11:29
  • 8
SCMP: Эксперты предполагают, что секретный китайский истребитель J-36 не предназначен для ведения воздушного боя
  • 20.06 11:17
  • 10
Неизбежность Тайваня
  • 20.06 11:11
  • 16
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 20.06 10:52
  • 1
Китай анонсировал создание нового поколения космических кораблей
  • 20.06 10:39
  • 1491
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.06 10:20
  • 17
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 20.06 10:17
  • 14
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.06 09:33
  • 42
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 20.06 05:40
  • 1
Крупные американские компании хотят вернуться в РФ, есть контакты, надеюсь, будут приниматься решения - Путин
  • 20.06 04:57
  • 1
Путин: Россия может помочь заключить соглашение между Ираном и Израилем (The Associated Press, США)