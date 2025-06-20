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В США оценили «вдохновленный СВО» европейский дрон

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

TWZ: Европейский дрон-камикадзе One-Way Effector сможет истощать системы ПВО

Дрон-камикадзе One-Way Effector, представленный европейской компанией MBDA, вдохновлен опытом применения беспилотников в ходе специальной военной операции (СВО). Возможности относительно дешевого аппарата, который сможет истощать системы противовоздушной обороны (ПВО) противника, оценило американское издание TWZ.

Представитель MBDA заявил, что новый дрон должен стать массовым средством поражения, которое позволит истощить оборону противника перед использованием более могущественных ракет. В публикации отметили, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» также используют вместе с крылатыми и баллистическими ракетами.

«Помимо подавления системы противовоздушной обороны, чтобы другие средства поражения могли добраться до своих целей, массовое применение дронов также приводит к истощению запасов ценных и дорогостоящих ракет ПВО», — говорится в материале.

Ранее в июне стало известно, что MDBA представила One-Way Effector на Парижском авиасалоне. Считается, что дрон-камикадзе обойдется заказчикам в несколько раз дешевле крылатых ракет. Компания планирует выпускать 1000 аппаратов в месяц.

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Страны
США
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Leonardo
MBDA
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БПЛА
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