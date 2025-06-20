Путин: Россия может помочь заключить соглашение между Ираном и Израилем (The Associated Press, США)

Путин: Россия может помочь заключить соглашение между Ираном и Израилем

Россия может помочь заключить соглашение между Ираном и Израилем, заявил Путин в беседе с зарубежными журналистами на полях ПМЭФ. Его цитирует AP. Россия давно поддерживала равновесие на Ближнем Востоке, что делает из Москвы сильного посредника, отметил президент.

Джеймс Джордан, Харриет Моррис

Санкт-Петербург, Россия — Президент России Владимир Путин в среду предложил Россию на роль посредника в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, заявив, что Москва может поспособствовать решению, которое позволит Тегерану продолжить мирную атомную программу, одновременно смягчив опасения Израиля по поводу безопасности.

В беседе с руководителями международных информационных агентств Путин отметил, что это “тонкий вопрос”, но добавил, что, на его взгляд, “в целом такое решение может быть найдено”.

На вопрос о том, как Россия отреагирует, если Израиль уничтожит верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, Путин отказался отвечать в принципе, заявив, что не желает обсуждать “даже такой возможности”.

Хаменеи отверг призывы США сдаться на фоне новых израильских ударов и предупредил, что любое военное вмешательство американцев нанесет им “непоправимый ущерб”.

Путин сказал, что поделился предложениями Москвы с Ираном, Израилем и США.

“Мы ничего никому не навязываем – просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиля”, — сказал он.

Россия десятилетиями поддерживала хрупкое равновесие на Ближнем Востоке, пытаясь сохранить теплые отношения с Израилем, даже развивая прочные экономические и военные связи с Ираном. В результате именно эта политика может выдвинуть Москву на роль сильного посредника.

Ранее Путин высказался об идее посредничества в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом в минувшие выходные.

Трамп заявил в среду, что посоветовал Путину сосредоточиться на поиске развязки в конфликте с Украиной.

“Я сказал: “Сделайте мне одолжение, выступите посредником сначала у себя. Я сказал: "Владимир, давайте сначала разберемся с Россией, а этим можете озаботиться позже"”, — заявил Трамп.

Таким образом Трамп переменил тон, поскольку ранее на этой неделе заявлял, что “открыт” для предложения Путина о посредничестве на Ближнем Востоке.

Более 200 россиян остаются на иранской атомной электростанции

На встрече с руководителями международных информационных агентств, включая Associated Press, на полях Петербургского международного экономического форума, Путин подчеркнул, что Россия выстроила доверительные отношения с Ираном и помогла построить его первую атомную электростанцию в Бушере на берегу Персидского залива южнее Тегерана.

Он заявил, что более 200 российских рабочих участвуют в строительстве еще двух реакторов в Бушере, добавив, что “мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность”

Путин подчеркнул, что Тегеран не просил Москву о военной помощи, отметив, что договор о стратегическом партнерстве, подписанный между странами в январе, такой помощи не предусматривает.

Помимо нескольких систем ПВО, которые Россия поставила Ирану в прошлом, она также предлагала ранее помощь в создании комплексной ПВО, но Тегеран этого не захотел, сказал он.

“Наше предложение заключается в другом: создавать системы – не отдельные поставки, а системы. Мы когда-то обсуждали, но иранская сторона особого интереса к этому не проявила, и все это заглохло”, — пояснил Путин.

Израиль заявил, что вывел из строя поставленные Россией Ирану зенитно-ракетные комплексы С-300 во время прошлогодних ударов.

Похвала Трампу за стремление к миру на Украине

В среду Путин похвалил стремление Трампа к миру на Украине, поддержав неоднократные уверения американского лидера в том, что трехлетний конфликт не начался бы, будь он в Белом доме в 2022 году.

“Действительно, может, если бы Трамп был президентом, этого конфликта бы и не состоялось. Вполне допускаю, — сказал Путин.

В последнее время Россия ужесточила свою воздушную кампанию на Украине и усилила наземные атаки вдоль более чем тысячекилометровой линии фронта. Путин фактически отклонил предложение Трампа о немедленном прекращении огня сроком на 30 дней, потребовав в качестве предварительного условия приостановки мобилизации на Украине и заморозки поставок западного оружия.

Он заявил, что открыт для переговоров с Владимиром Зеленским, но повторил свое давнее заявление, что тот утратил легитимность по истечении срока полномочий в прошлом году — Киев и союзники эти обвинения решительно отвергают.

“Но мы готовы и предметно вести переговоры по принципам урегулирования”, — заявил Путин, отметив, что предыдущий раунд переговоров привел к обмену пленными и телами погибших солдат.

На вопрос AP о том, как Россия может осуждать удары Израиля по Ирану при том, что в результате собственных атак Москвы гибнут мирные жители Украины, Путин подчеркнул, что Россия наносит удары по военным заводам страны.

“Удары наносятся не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику”, — сказал Путин.

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Путин подчеркнул, что Москва достигнет своей цели по демилитаризации Украины.

“Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые в перспективе угрожают Российской Федерации и ее народу, — сказал Путин. — И безусловно, если мы не договоримся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным”.

Он настоятельно предостерег Германию от поставок на Украину ракет большой дальности Taurus, заявив, что это втянет ее в прямой военный конфликт с Россией, но не остановит российское наступление.

“Наши войска идут вперед, и дальнейшее движение вперед, даже если будут применять “Таурусы”, неизбежно. Вы [Германия] разрушите отношения с Россией, а результата никакого не будет, — заявил Путин, предупредив Украину, что если она отвергнет предложенное Россией мирное соглашение, то столкнется с более жесткими условиями в будущем. — Если они не договорятся, ситуация может измениться к худшему”.

Путин также отверг предупреждения Запада о предполагаемых планах России атаковать страны НАТО, назвав их “бредом”, отметив, что военные расходы альянса намного превышают оборонный бюджет страны.

Кроме того, Путин воспользовался ежегодным форумом, чтобы подчеркнуть экономические достижения России и привлечь иностранные инвестиции. Западные руководители, посещавшие это мероприятие в прошлом, избегают его с февраля 2022 года, когда Путин ввел войска на Украину, — в отличие от деловых лидеров из Азии, Африки и Латинской Америки.

Ранее Путин встречался с бывшим президентом Бразилии Дилмой Русеф, которая сейчас возглавляет Новый банк развития, созданный альянсом БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Он также планиурет встретиться с президентом Индонезии Прабово Субианто, а также, как ожидается, с высшими должностными лицами Китая, ЮАР и Бахрейна и главой группы стран — производителей нефти ОПЕК.