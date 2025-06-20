Совбез РФ: динамика развития информационно-коммуникационных технологий увеличивает угрозы для нацбезопасности

Возрастает количество противоправных действий с использованием искусственного интеллекта

Чолпон-Ата (Киргизия). 19 июня. ИНТЕРФАКС - Динамика развития информационно-коммуникационных технологий увеличивает угрозы для национальной безопасности стран-участниц ОДКБ, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Щевцов.

"Динамика развития информационно-коммуникационных технологий обусловливает значительное увеличение угроз национальной безопасности", - сказал Шевцов на I Международной конференции государств-членов ОДКБ по кибербезопасности в среду.

По его словам, также возрастает количество преступлений с использованием механизмов социальной инженерии и искусственного интеллекта.

"Объектами компьютерных атак становятся государственные органы, финансовые структуры, предприятия промышленности и сфера жизнеобеспечения населения" - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

"Для дестабилизации социально-политической обстановки используются сценарии "цветных революций", основной элемент которых - информационное воздействие", - сказал Шевцов.

Он заявил, что для решения угроз необходимо укрепление взаимодействия профильных структур государств-членов ОДКБ.