Спущен на воду головной фрегат класса "Тип-31" для ВМС Великобритании

ЦАМТО, 19 июня. Британская Babcock International объявила о состоявшемся 15 июня спуске на воду головного фрегата класса "Тип-31" ("Инспирэйшн"), "Венчерер", предназначенного для ВМС Великобритании.

Процедура вывода корабля из цеха и спуска на воду продолжалась несколько недель. Для проведения официальной церемонии фрегат был отбуксирован вверх по устью реки Форт в порт Лейт (Эдинбург). После этого корабль был пришвартован к причальной стенке на верфи в Росайт для проведения достройки и интеграции различных систем, после чего начнутся его швартовные и ходовые испытания.

Все пять фрегатов класса "Тип-31" должны быть поставлены заказчику в течение 10 лет с момента заключения контракта. В настоящее время на этапе строительства находятся три корабля.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2019 года возглавляемый Babcock International консорциум был выбран предпочтительным претендентом на поставку ВМС Великобритании в рамках "Национальной стратегии судостроения" пяти многоцелевых фрегатов класса "Тип-31". Контракт на поставку кораблей Министерство обороны Великобритании заключило с Babcock 15 ноября 2019 года. Стоимость заказа составляет 1,25 млрд. фунтов стерлингов. Как ожидается, общая стоимость программы "Тип-31", включая сопутствующие расходы, составит 2,7 млрд. долл.

Строительство фрегатов осуществляется на базе проекта Arrowhead 140. Этот же проект выбран для фрегатов, которые будут поставлены ВМС Индонезии и Польши.

Фрегаты "Тип-31" предназначены для пресечения незаконной деятельности на море, перехвата нарушителей, ведения разведки, участия в обороне страны, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Головной фрегат серии получил наименование "Венчерер". За ним последуют "Эктив", "Формидабл", "Буллдог" и "Кэмпбелтаун".

Согласно планам Babcock, строительство фрегатов будет выполнено в период с 2021 по 2028 гг. Резка стали для головного корабля началась в сентябре 2021 года, закладка киля состоялась 27 апреля 2022 года. Планируется, что корабль будет передан ВМС Великобритании в 2027 году. Резка стали для постройки "Эктив" началась в январе 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2023 года. В октябре 2024 года началась резка стали для фрегата "Формидабл".

В апреле 2025 года командование ВМС Великобритании заключило с Babcock International Group контракт стоимостью 65 млн. фунтов стерлингов на выполнение работ по довооружению и модернизации строящихся фрегатов класса "Тип-31".

Все пять новых кораблей войдут в боевой состав флота к 2030 году и заменят пять состоящих на вооружении фрегатов класса "Тип-23".