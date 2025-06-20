С Плесецка провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5"

Пуск осуществлен в интересах Минобороны России

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк с аппаратами на борту. Об этом сообщили в Минобороны России.

"19 июня 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельской области) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космическими аппаратами на борту", - сказали там.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. В их топливе используются керосин и жидкий кислород - экологически чистые компоненты, в отличии от топлива "Протона-М", который "Ангара" заменит в ближайшей перспективе.

Помимо базовой тяжелой "Ангары-А5" (стартовая масса порядка 773 тонн, грузоподъемность - до 24,5 тонн на низкую околоземную орбиту) также планируется производить модификации "Ангара-А5М" увеличенной грузоподъемности и "Ангара-А5В", которую планируется оснастить кислородно-водородной третьей ступенью.

С помощью ракет этого семейства планируется выводить на околоземную орбиту спутники (например, орбитальную обсерваторию "Спектр-УФ"), ряд модулей перспективной Российской орбитальной станции, а также пилотируемый транспортный корабль нового поколения (ПТК НП), который будет доставлять к станции экипажи.