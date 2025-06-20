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ТАСС

Боец Чех: ПТРК "Фагот" позволяют поражать любую технику ВСУ

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Противотанковый ракетный комплекс "Фагот"
Противотанковый ракетный комплекс "Фагот".
Источник изображения: Юрий Смитюк/?ТАСС

Перед российскими противотанковыми ракетными комплексами уязвимы даже машины с противодронными "мангалами", рассказал военнослужащий

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Фагот" позволяют поражать любую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе оснащенную противодронными "мангалами". Об этом рассказал ТАСС командир противотанкового взвода 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" с позывным Чех, который принимал участие в боях в Раздольном и Угледаре.

"Противотанковый комплекс "Фагот", по ТТХ дальность 4 км, калибр снаряда - 120 мм. Как уже проверено не раз, любую технику может сжечь, работать легко, ракеты управляемые, куда хочешь, туда она и полетит. Для этого ПТУР "мангал" - это не преграда", - сказал он.

По его словам, противотанковые подразделения при освобождении населенных пунктов идут сразу за штурмовыми группами. "Мы в основном в "закрепе" сидим, как наши штурма пройдут, мы заходим, держим оборону. Всю технику, которая подъезжает к нам, мы сжигаем, разбираем опорники", - отметил военнослужащий. 

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Украина
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