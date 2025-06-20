Путин: ракеты Taurus не остановят продвижение ВС РФ в зоне СВО

Президент отметил, что при укомплектованности подразделений ВСУ на 47% наличие такого оружия бессмысленно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Поставки ракет Taurus из Германии приведут к разрушению отношений между Россией и ФРГ, но не остановят продвижение Вооруженных сил РФ по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира.

"Дальнейшее движение [ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения], даже если будут применяться Taurus, неизбежно. То есть, вы (Германия - прим. ТАСС) отношения с Россией разрушите, а результата никакого на поле боя не будет. Но это решение немецкого руководства, если оно на это имеет мандат немецкого народа", - сказал он.

Путин отметил, что при укомплектованности подразделений ВСУ на 47% наличие ракет Taurus "бессмысленно абсолютно". "Подумайте, надо ли поставлять эти Taurus, чтобы окончательно похоронить российско-немецкие отношения", - добавил глава государства.