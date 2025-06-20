Росся постоянно совершенствуют оборонительные возможности Вооруженных сил (ВС). Об этом 19 июня заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ.

«Мы самодостаточны с точки зрения своей безопасности, и мы постоянно совершенствуем наши Вооруженные силы и наши оборонительные возможности», — сказал глава государства.

По словам президента, перевооружение НАТО не воспринимается в качестве угрозы, потому что Россия — самодостаточная страна.

«Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенные угрозы. Но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать, здесь нет никаких сомнений», — подчеркнул Путин.

Как отметил глава России, повышение бюджета армии в размере 5% в государствах альянса не принесет никакую пользу. Страны НАТО сейчас тратят на вооружение $1,4 трлн. Как отмечает Путин, это больше, чем все страны мира вместе взятые, включая Россию и Китайскую Народную Республику.

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук 11 июня сообщил, что Путин принял правильные решения, модернизировав и усилив ядерную триаду.