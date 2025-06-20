Путин: РФ с большим уважением относится к намерению Трампа восстановить отношения

Он также отметил, что встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена и закончиться позитивными результатами

Санкт-Петербург. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Россия с большим уважением относится к желанию президента США Дональда Трампа восстановить отношения между двумя странами, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы с большим уважением относимся к его намерению восстановить отношения с Россией по очень многим направлениям - в сфере безопасности, в сфере экономической деятельности", - сказал Путин на встрече с главами международных информационных агентств.

Говоря о возможной встрече с Трампом, Путин пояснил: "Она (встреча - ИФ) была бы, безусловно, в высшей степени полезной. Ну, я согласен с президентом Соединенных Штатов: она, конечно, должна быть подготовленной и закончиться какими-то позитивными результатами".

Президент РФ отметил, что "трек хороший выбран", напомнив, что они с Трампом уже несколько раз разговаривали по телефону.

Путин также заявил, что с представителями американского бизнеса, желающими вернуться на российский рынок, осуществляются контакты, что вселяет определенный сдержанный оптимизм.

"И рассчитываю на то, что и президент США, и его ближайшее окружение это увидят, услышат, вместе с представителями бизнеса будут приниматься решения, направленные на восстановление российско-американских отношений. У нас есть контакты и с господином Рубио - госсекретарем, и с вице-президентом господином Вэнсом, в общем и целом постепенно-постепенно отношения, во всяком случае создаются условия для восстановления отношений", - сказал Путин.