Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы, заявил Путин

Путин: Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российская Федерация постоянно совершенствует свои вооруженные силы и свои оборонительные возможности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности", - сказал Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Традиционная встреча проходит на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор проходит в формате "вопросы-ответы" и посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.