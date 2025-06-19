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Иран применил тяжелые ракеты «Саджиль»

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Sejil-2
Иранская баллистическая ракета Sejil-2.
Источник изображения: FARS

Иран применил тяжелую баллистическую ракету «Саджиль» при ударе по Израилю

Иран применил тяжелую баллистическую ракету средней дальности (БРСД) Sejil («Саджиль») при ударе по Израилю в среду. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает РИА Новости.

В семейство баллистических ракет «Саджиль» входит несколько изделий, которые разработали в 2008-2009 годах. Дальность модификации «Саджиль-2» составляет 2500 километров. Она отличается от базовой версии повышенной точностью и увеличенной скоростью на начальном этапе полета. Масса боевой части ракеты может составлять 500-1500 килограммов.

Также появлялись сообщения о создании ракеты «Саджиль-3» со стартовым весом 38 тонн. Считается, что дальность трехступенчатой БРСД составляет 4000 километров.

Ранее в июне стало известно, что Иран использовал баллистические ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan в ходе ответных ударов по израильским объектам.

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Страны
Израиль
Иран
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