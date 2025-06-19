На Украине захотели вооружить роботов гранатометами

ВСУ получат боевой модуль «САБЛЯ» для наземных дронов

Использующихся Вооруженными силами Украины (ВСУ) наземных роботов захотели вооружить автоматическими гранатометами. ВСУ получат боевой модуль «САБЛЯ», сообщило Минобороны страны в Telegram.

«Минобороны кодифицировало дистанционно управляемый боевой модуль "САБЛЯ МК19(М)". Он предназначен для ведения огня из автоматического гранатомета калибра 40 миллиметров», — говорится в сообщении.

Там отметили, что изделие можно установить на обычный транспорт и наземные дроны. В основе модуля лежит американский гранатомет с ленточным питанием Mk 19. Максимальная скорострельность гранатомета составляет 390 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — 2200 метров.

В мае стало известно, что российские бронеавтомобили АМН-590951 «Спартак» начали оснащать дистанционно управляемыми боевыми модулями «Арбалет-ДМ» с крупнокалиберным пулеметом «Корд». В состав прицельного комплекса модуля входит телевизионная камера с дальностью обнаружения и распознавания целей не менее 2500 метров и тепловизионная камера с дальностью 1500 метров.