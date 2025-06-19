Словения закупает 155-мм самоходные гаубицы CAESAR Mk 2

Министерство обороны Словении 13 июня 2025 года сообщило о заключении контракта на закупку во Франции 12 самоходных гаубиц CAESAR калибра 155-мм/52 на колесном шасси, с опционом еще на шесть единиц. Самоходные системы в исполнении CAESAR Mk 2, производимые французским отделением объединения KNDS (KNDS France, бывшая группа Nexter Systems), заказаны в рамках совместной закупки с Францией через закупочный механизм Главного управления вооружений (DGA) французского министерства вооруженных сил.

Опытный образец 155-мм/52 самоходной гаубицы CAESAR Mk 2 на колесном шасси 6х6 (с) KNDS

Министерство обороны Словении заявило, что в мае 2025 года вместе с министерствами обороны Болгарии и Португалии присоединилось к заключенному в июне 2024 года рамочному соглашению министерства вооруженных сил Франции и министерств обороны Хорватии и Эстонии о совместной закупке САУ CAESAR у KNDS France. Теперь в соответствии с этим соглашением выдан первый заказ на поставку Словении 12 САУ CAESAR Mk 2 к 2028 году. Французская армия к настоящему времени заказала 109 САУ CAESAR Mk 2 с началом поставок в 2026 году.

В словенский заказ, помимо 12 самоходных гаубиц, входят также неназываемые "разведывательные системы" и АСУ полевой артиллерии ATLAS. Стоимость контракта составляет "чуть менее" 87 млн евро без НДС, и 110 млн евро с НДС. Опцион к контракту предполагает закупку Словенией еще шести САУ с поставкой к 2030 году, стоимость опциона составит "чуть менее" 60 млн евро с НДС.

Финансирование этой закупки предполагается реализовать за счет увеличения военного бюджета Словении. 12 июня Национальная ассамблея Словении утвердила план правительства по увеличению военных расходов республики до 2% от ВВП к концу 2025 года и до 3% от ВВП к 2030 году (то есть к 2030 году военный бюджет должен составить около 3 млрд долл).

Сейчас армия Словении имеет в своем составе только один активный 460-й артиллерийский дивизион, на вооружении которого состоят 18 полученных в 1990-е годы израильских 155-мм/45 буксируемых гаубиц Soltam M839 (TN90).