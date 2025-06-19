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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Европейские милитаристские тенденции

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Источник изображения: belvpo.com

В Европе настоящий бум в использовании гражданских предприятий для производства военной продукции.

В частности, в Германии речь идёт о постепенном переводе части гражданских мощностей на военные рельсы. Так, компания Rheinmetall ведёт переговоры с Volkswagen о приобретении предприятия автоконцерна в Оснабрюке для производства компонентов для военных грузовиков.

В Финляндии значительно расширил свою деятельность пороховой завод, который входит в структуру концерна Nammo, производящего широкий спектр военной продукции. А в Латвии планируется построить предприятие по изготовлению модульных пороховых зарядов артиллерийских боеприпасов, которое начнёт работу с 2026 года.

Деятельность европейского гиганта MBDA, также предусматривает интеграцию технологий гражданской промышленности. Партнерство с крупным французским автопроизводителем, предположительно Renault, позволит выпускать до 1 тыс. дронов ежемесячно, что значительно превышает текущие объемы производства других вооружений компании, например, зенитных ракет Mistral (около 40 ед. в месяц).

Примером такой ассоциации служит создание MBDA нового реактивного БЛА One Way Effector, прототип которого был представлен на Парижском авиасалоне. Причем, производство стало возможным благодаря «новаторскому подходу» – сотрудничества с французским автопроизводителем и производителем беспилотников, что позволит наладить массовое производство.

One Way Effector – дрон-камикадзе, предназначен для перенасыщения систем ПВО, вынуждая системы обнаруживать и уничтожать дроны, тем самым раскрывая свои позиции и расходуя боеприпасы.

Дрон оснащен боевой частью массой 40 кг, дальность полета достигает 500 км, а скорость, обеспечиваемая реактивным двигателем, составляет около 400 км/ч.

Навигация осуществляется с помощью GPS, что упрощает управление и снижает стоимость производства за счет отказа от сложных головок самонаведения. Запуск возможен как с наземных пусковых установок, так и с транспортных средств, что повышает гибкость применения.

Безусловно, в контексте планы европейских милитаристов испытать дрон в реальных боевых действиях на территории Украины.

Таким образом, в странах Европы активно развивается военно-промышленная кооперация, например, через создание транснациональных компаний, основание дочерних компаний и создание совместных предприятий.

В свою очередь, уроки конфликта на Украине показали необходимость быстрого наращивания производства недорогих, но эффективных вооружений. Привлечение действующих предприятий обеспечит не только массовость, но и снижение себестоимости, что крайне важно для удовлетворения растущего спроса на подобные системы.

Николай Крылов

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Страны
Германия
Латвия
Украина
Финляндия
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
Leonardo
MBDA
Rheinmetall
Volkswagen
Проекты
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