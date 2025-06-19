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«Калашников» усовершенствовал АК под патрон НАТО

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Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ
Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ.

«Калашников» начнет выпуск модернизированного АК-308 после испытаний

«Калашников» начнет выпуск модернизированного автомата АК-308 под патрон стандарта НАТО. Об этом сообщили в концерне.

«Специалисты конструкторско-технологического центра (КТЦ) АО "Концерн "Калашников" усовершенствовали 7,62-миллиметровый автомат АК-308 образца 2018 года. Выпуск модернизированного АК-308 образца 2025 года начнется после прохождения изделием квалификационных испытаний», — говорится в сообщении.

Изначально АК-308 построили на базе АК-12 образца 2018 года. Автомат предназначен для армий, использующих патрон 7,62х51 NATO (.308 Win) в качестве основного боеприпаса пехотного стрелкового оружия. После модернизации АК-12 на основе опыта спецоперации в КТЦ «Калашникова» внедрили новые решения в конструкцию АК-308.

Автомат получил удлиненное цевье, новый приклад и крышку ствольной коробки с длинной планкой Пикатинни для установки современных прицелов. В магазине АК-308 появились окна, позволяющие видеть количество патронов. Также конструкторы установили диоптрический прицел, который используется на АК-12 образца 2023 года.

Ранее в июне стало известно, что «Калашников» передал Вооруженным силам (ВС) России новую партию автоматов Калашникова АК-12 образца 2023 года, которые остаются основным индивидуальным автоматическим оружием ВС России.

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Страны
Россия
Продукция
АК-12
АК-74 "Калашников"
Система поражения "Ратник"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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