Войти
Военное обозрение

Украинский эксперт: Россия «разнесет» всю Украину «Геранями»

704
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На Украине все чаще можно услышать тревогу по поводу усиливающихся в геометрической прогрессии российских атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов и особенно дронов типа «Герань», которые противник продолжает называть «Шахедами».

По словам украинского эксперта по БПЛА и связи Сергея Бескрестнова, если так дело пойдет и дальше, то Украину разнесут только одними беспилотниками.

Россия «разнесет» нам всю страну «Шахедами». Они масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец

- отметил эксперт.

В данной сложной ситуации Бескрестнов призвал власти страны сделать главный акцент на массовое производство дронов-перехватчиков, а также на повсеместное обучение их использованию украинских военных. Стоит добавить, что на Украине и так в немалых количествах делают беспилотники различного типа, но, очевидно, выпускать их еще больше стране просто не под силу, иначе это было бы давно уже сделано.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что России за год удалось в пять раз увеличить производство «Гераней», доведя их выпуск до 2700 единиц в месяц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.06 19:07
  • 0
О ключевых отличиях новой Ядерной Доктрины РФ от старой (и от советской тоже).
  • 19.06 18:16
  • 988
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.06 18:08
  • 9463
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.06 17:57
  • 25
Усталость металла: в районе Соледара разбился российский Су-25
  • 19.06 17:55
  • 0
Ответ на "Давид против Голиафа. Всего 1000 элитных британских солдат могут полностью отразить российское нападение, заявляет глава армии. Великобритания учится на опыте Украины (The Sun, Великобритания)"
  • 19.06 17:26
  • 0
Ответ на "Военный высказался о разнице российской и израильской систем ПВО"
  • 19.06 17:01
  • 314
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 19.06 15:32
  • 13
Мир с Ираном невозможен, если у Тегерана будет ядерное оружие - Трамп
  • 19.06 08:57
  • 1
КСИР: Использование ракет семейства Fattah - начало конца легендарной израильской системы ПВО-ПРО
  • 19.06 04:02
  • 0
Ответ на "Европейские милитаристские тенденции"
  • 19.06 02:00
  • 1
Ученья след: два корабля США досрочно покинули маневры НАТО Baltops-2025
  • 19.06 01:09
  • 1
Лазерную систему ПВО «Железный луч» Израиля оценили
  • 18.06 21:41
  • 1
ВС России передали усовершенствованные АК-12
  • 18.06 15:13
  • 0
Европейские милитаристские тенденции
  • 18.06 01:23
  • 1
Армия США официально отменила программу легкого танка M10 Booker