Украинский эксперт: Россия «разнесет» всю Украину «Геранями»

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На Украине все чаще можно услышать тревогу по поводу усиливающихся в геометрической прогрессии российских атаках с использованием беспилотных летательных аппаратов и особенно дронов типа «Герань», которые противник продолжает называть «Шахедами».

По словам украинского эксперта по БПЛА и связи Сергея Бескрестнова, если так дело пойдет и дальше, то Украину разнесут только одними беспилотниками.

Россия «разнесет» нам всю страну «Шахедами». Они масштабировали производство и еще масштабируют. Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям конец

- отметил эксперт.

В данной сложной ситуации Бескрестнов призвал власти страны сделать главный акцент на массовое производство дронов-перехватчиков, а также на повсеместное обучение их использованию украинских военных. Стоит добавить, что на Украине и так в немалых количествах делают беспилотники различного типа, но, очевидно, выпускать их еще больше стране просто не под силу, иначе это было бы давно уже сделано.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что России за год удалось в пять раз увеличить производство «Гераней», доведя их выпуск до 2700 единиц в месяц.