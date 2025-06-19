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ТАСС

ČTK: Чехия предоставит €3 млн Украине на разминирование территории

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Флаги Чехии и Евросоюза
Флаги Чехии и Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Валерий Мельников

Часть из них будет направлена на экономическое восстановление этой страны и оказание помощи украинским беженцам в возвращении на родину

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило предоставление Украине 75 млн крон (около €3 млн). Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

По его данным, выделенные средства будут использованы на обеспечение работ по разминированию территории нескольких областей Украины. Часть из них будет направлена на экономическое восстановление этой страны и оказание помощи украинским беженцам в возвращении на родину.

Работы по поиску и ликвидации мин будут проводиться, в частности, близ Киева и Харькова. Среди населения украинских областей также будет проведена ознакомительная информационная кампания по повышению осведомленности об опасности мин и неразорвавшихся боеприпасов. 

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Страны
Украина
Чехия
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