Пятый патрульный ледокол усилил состав флота Канады

Королевский военно-морской флот Канады принял на службу пятый патрульный корабль ледового класса, построенный на верфи Irving Shipbuilding в Галифаксе. Корабль назван в честь Фредерика Ролетта – офицера канадской морской пехоты, который геройски проявил себя во время войны 1812 года, объявленной Соединенными Штатами Соединенному Королевству и его союзникам в Британской Северной Америке.

Как напоминает Marine Link, правительство Канады и Irving Shipbuilding заключили контракт на поставку шести новейших патрульных кораблей арктического класса в 2015 году. Сумма сделки составила 3,5 млрд канадских долларов (на тот момент – 2,92 млрд долларов США).

Патрульный ледокол "Фредерик Ролетт" The Royal Canadian Navy

Первую пару патрульных ледоколов, "Гарри Девулф" и "Маргарет Брук", начали строить в сентябре 2015-го и сентябре 2016 года соответственно. Планировалось, что они пополнят канадский флот в 2019-м и 2020 году. Но головной корабль ввели в строй только в июне 2021 года – после годичной опытной эксплуатации. Патрульный ледокол "Маргарет Брук" передали флоту Канады в июле 2021 года, а в строй ввели в октябре 2022 года. За месяц до этого, в сентябре 2022-го, канадский флот получил третий патрульный ледокол – "Макс Бернайс".

Следующий корабль серии, "Уильям Холл", заложили в феврале 2021 года, спустили на воду в ноябре 2022 года и передали заказчику в начале сентября 2023 года.

Пятый и шестой корабли серии, "Фредерик Ролетт" и "Роберт Хэмптон Грей", заложили в июне 2022-го и в августе 2023 года. Патрульный ледокол "Фредерик Ролетт" спустили на воду в декабре 2023 года, а последний корабль спустили на воду в декабре 2024 года и планируют передать канадскому флоту в августе этого года.

При длине корпуса 103 метра и водоизмещении 6615 тонн корабли класса "Гарри Девулф" стали крупнейшими в составе Королевского военно-морского флота Канады. Они предназначены для патрулирования территориальных вод Канады, включая Арктику, и подходят для миссий за рубежом в рамках поддержки иностранных партнеров, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и в рамках борьбы с наркотрафиком.

Силовая установка патрульного ледокола состоит из двух дизельных двигателей и четырех генераторов, которые позволяют развивать скорость до 17 узлов на открытой воде и 3 узла при движении через льды толщиной 1 метр. Дальность плавания – 6800 морских миль, автономность – 85 дней. Экипаж – 65 человек (возможно дополнительное размещение 22 человек – морпехов, бойцов службы спецопераций, медперсонала или участников научных экспедиций).

Корабли вооружают 25-мм арткомплексом Mk.38 от британской BAE Systems и двумя американскими 12,7-мм пулеметами "Браунинг-М2". На борту базируется один вертолет – CH-148 "Циклон" или CH-149 "Корморант".