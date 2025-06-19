Солдаты 1-го батальона полка герцога Ланкастерского, несмотря на снег, маршируют по улицам Блэкберна после шестимесячной службы в Афганистане.

The Sun: Лондон оценивает свой военный потенциал для противостояния с Москвой

Глава армии Великобритании думает, что у Лондона есть шанс выстоять в вооруженном конфликте с Москвой, как Давид смог выстоять против Голиафа, пишет The Sun. Однако британцам не помогут даже библейские истории. Реалии таковы, что их армия — это даже не завтрак для российских элитных военных.

Джером Старки

Глава британской армии описал новую трехступенчатую систему ведения боя, в центре которой находятся солдаты, защищенные двумя внешними кольцами роботов и дронов с искусственным интеллектом.

Бывший глава SAS (специальная воздушная служба — прим. ИноСМИ) возглавляет самую малочисленную британскую армию за более чем 300 лет, насчитывающую всего 71 тысячу обученных солдат.

Однако он утверждает, что лучшая подготовка и технологии, подобные легендарной праще Давида, дадут британским войскам "нечестное преимущество" в любом будущем конфликте.

Критики утверждают, что британские вооруженные силы исчерпают запасы боеприпасов и дронов за один день боевых действий с Россией.

Генерал Уокер настаивает, что в будущем "боевая масса" Великобритании будет состоять из беспилотных летательных аппаратов.

Выступая на конференции Landware в Лондоне, он сказал: "Наилучшим образом обученные войска часто побеждают более многочисленные и лучше вооруженные. Это урок, который Голиаф извлек из битвы с Давидом".

Он отметил, что батальон из 900 британских солдат, охраняющий восточный фланг НАТО в Эстонии, больше не является просто "стратегической преградой".

Глава британской армии заявил, что уроки Украины, в том числе новая секретная система связи, дают британским войскам преимущество.

"Это проект, который превращает наши передовые сухопутные войска в Эстонии из стратегической засады в силу, способную остановить вторжение", — сказал он.

Глава британской армии отметил: "Когда российские солдаты в конце концов вернутся в казармы на другом берегу реки Нарва, они обнаружат там те же смертоносные системы разведки и поражения, которые нанесли им столь сокрушительный удар на Донбассе".

Британские войска, дислоцированные в Эстонии, вооружены танками Challenger 2 и участвуют в операции Cabrit, направленной на усиление передового присутствия НАТО.

Генерал Уокер отметил, что армия по-прежнему нуждается в танках, несмотря на то, что это оружие стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов можно уничтожить с помощью дрона стоимостью 1000 фунтов стерлингов.

Однако в будущем, по его словам, армия должна будет тратить половину своих средств на одноразовое и беспилотное оружие.

Он описал новую трехступенчатую боевую систему, в центре которой находятся солдаты, защищенные двумя внешними кольцами дронов.

Войска продолжат использовать "выживаемые и смертоносные платформы", такие как танки Challenger 3 и машины Ajax и Boxer.

Он отметил: "Мы не отправили бы туда солдат без винтовок, радиостанций, бронежилетов и касок, так почему же мы должны отправлять туда их машины без оружия, брони и средств связи?"

Однако он подчеркнул, что эти дорогостоящие машины будут составлять не более пятой части арсенала армии.

В будущем ее усилят два внешних кольца роботов и беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом.

По его словам, они обеспечат "боевую массу" армии.

Первые роботы смогут "летать, плавать и ездить" и будут оснащены датчиками для обнаружения и отслеживания вражеских единиц, а также ракетами для уничтожения обнаруженных целей.

Он сказал: "Вам бы не хотелось их потерять, но это не будет трагедией, потому что, несмотря на всю сложность, они не управляются экипажем".

Последнее кольцо будет состоять из "расходных систем".

Генерал заявил: "Это еще более дешевые одноразовые платформы, такие как One-Way Effector. Как только они исчерпают свой ресурс, о них можно забыть".

"Так мы увеличиваем нашу боевую мощь, используя три кольца смертоносного оружия".