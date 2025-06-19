Матвиенко призвала Минобороны определиться с ненужными объектами

Матвиенко: Минобороны нужно определиться, что делать с ненужными объектами

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны РФ нужно определиться, что делать с объектами, которые не востребованы ведомством, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Все что нужно для нужд обороны и вооружений – это пожалуйста. Но все, что не нужно... передавайте регионам. Тогда будет хозяин, и будет с кого спрашивать. Все что вам надо – оставляете. Все что вам не надо – выставляете на торги, чтобы у каждого ненужного объекта была правовая основа и хозяева", - сказала на заседании Совфеда спикер, обращаясь к врио директора департамента военного имущества Минобороны Наталье Абрамовой.

Она также призвала ведомство быть открытым по этой теме к диалогу с регионами.

"Нужны результаты. - сколько выявлено объектов ненужных. Давайте приводить в порядок", - сказала Матвиенко.