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РИА Новости

Матвиенко призвала Минобороны определиться с ненужными объектами

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко.
Источник изображения: © Фото : предоставлено пресс-службой

Матвиенко: Минобороны нужно определиться, что делать с ненужными объектами

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минобороны РФ нужно определиться, что делать с объектами, которые не востребованы ведомством, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Все что нужно для нужд обороны и вооружений – это пожалуйста. Но все, что не нужно... передавайте регионам. Тогда будет хозяин, и будет с кого спрашивать. Все что вам надо – оставляете. Все что вам не надо – выставляете на торги, чтобы у каждого ненужного объекта была правовая основа и хозяева", - сказала на заседании Совфеда спикер, обращаясь к врио директора департамента военного имущества Минобороны Наталье Абрамовой.

Она также призвала ведомство быть открытым по этой теме к диалогу с регионами.

"Нужны результаты. - сколько выявлено объектов ненужных. Давайте приводить в порядок", - сказала Матвиенко.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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