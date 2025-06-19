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В России планируют выпускать по 20 самолетов Ту-214 в год

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Ту-214
Ту-214.
Источник изображения: ОАК

Производство Ту-214 должно разогнаться к 2027 или 2028 году

Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров в интервью РБК назвал планируемый объем выпуска самолетов Ту-214. По его словам, в течение примерно трех лет производство разгонится до 20 единиц.

Мы планируем производить эти самолеты, если не десятками, то хотя бы двумя десятками к 2027-2028 году, — сказал Денис Мантуров.

Он также добавил, что правительство ставит задачу иметь самолет, российский на 100 процентов.

Мы по-прежнему ставим перед собой задачу иметь 100-процентный российский самолет, — сказал Мантуров.

О какой именно модели самолета идет речь, непонятно, но и Ту-214, и SJ-100 активно импортозамещаются. То же самое можно сказать и о МС-21 — будущем среднемагистральном российском флагмане.

Ту-214 — российский среднемагистральный пассажирский самолёт, разработанный в конце 1980-х годов. Оснащён двигателями ПС-90, вмещает до 210 пассажиров и обладает дальностью полёта до 6700 км. После введения санкций в 2022 году стал рассматриваться как ключевой элемент импортозамещения в авиапроме, хотя критикуется за устаревшую конструкцию и необходимость трёхместного экипажа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МС-21
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