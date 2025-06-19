Украину бросили на произвол судьбы: Трамп покинул саммит "Большой семерки", не встретившись с Зеленским (The Guardian, Великобритания)

The Guardian: в Киеве озлоблены отказом Трампа сделать Украину своим приоритетом

В Киеве разочарованы настойчивым нежеланием Трампа уделять Украине первостепенное внимание, пишет The Guardian. Одним из проявлений этого настроя стал его срочный отъезд со встречи “Большой семерки”, где он должен был встретиться с Зеленским.

Патрик Уинтур (Patrick Wintour)

Президент США заявил, что ему пришлось покинуть встречу “Большой семерки” до обсуждения вопроса о российско-украинском перемирии, чтобы сосредоточиться на израильско-иранском конфликте.

Украинские дипломаты были разочарованы (а некоторые и озлоблены) отказом Дональда Трампа сделать Украину своим приоритетом. Это произошло после того, как Владимир Зеленский пролетел 5000 миль (приблизительно 8000 км, – прим. ИноСМИ) на встречу “Большой семерки” в Канаде лишь для того, чтобы президент США вернулся домой, так с ним и не встретившись. Трамп заявил, что ему нужно сосредоточиться на израильско-иранском конфликте.

Еще одним ударом для Киева стало вето США на совместное заявление саммита по Украине. Оно было наложено на том основании, что его формулировка была слишком антироссийской и могла поставить под угрозу переговоры с Владимиром Путиным.

Вместо этого некоторые формулировки, касающиеся конфликта, будут включены в заявление премьер-министра Канады Марка Карни – председателя встречи.

Некоторые украинские чиновники заявили, что они сомневаются, стоит ли Зеленскому присутствовать на саммите НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет никакой гарантии, что Трамп будет там участвовать.

Один из них утверждает: “Существует постоянная угроза того, что Украина станет жертвой обстоятельств и короткой памяти Трампа. Владимир Путин знает об этом, и, возможно, именно поэтому на Украину была осуществлена такая масштабная атака. Перед этим саммитом была масса всевозможных обещаний, в том числе и новых поставок американского оружия”. Киев предлагал купить американское оружие, включая новые средства ПВО, чтобы избежать жалоб Трампа по тому поводу, что Украина истощает бюджет США.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что Трамп пообещал принять участие в саммите НАТО.

После того, как американцы покинули встречу “Большой семерки”, Зеленский вместе с другими членами группы принял участие в специальной сессии, посвященной Украине. Однако главной цели сессии, а именно получения поддержки Трампа с целью давления на Путина и достижения соглашения о прекращении огня, достичь не удалось: о внезапном отъезде президента США было объявлено во второй половине дня. Зеленский также должен был встретиться с Трампом один на один.

Чувство разочарования, которое Украина не могла выразить публично из-за необходимости в поддержке Трампа, лишь усилили новости о массированном ударе России, о котором Зеленский узнал во время полета на встречу в Канаду.

В ходе встречи с представителем Канады Марком Карни, Зеленский ничего не сказал напрямую насчет ухода Трампа. Выглядя подавленным, он заявил: “Нам нужна помощь наших союзников, чтобы наши солдаты оставались сильными, пока Россия не будет готова к мирным переговорам”. Он подчеркнул: “Мы готовы к безоговорочному прекращению огня”.

Зеленский считал саммит “Большой семерки” одной из двух прекрасных возможностей оказать коллективное давление Запада на Трампа и обсудить планы Украины закупить у США системы ПВО и вооружения на сумму от 30 до 50 миллиардов долларов в качестве одной из гарантий безопасности.

Ранее поступали сигналы о том, что США готовы продавать оружие Украине. Но Трамп, который на этой неделе снова разговаривал с Путиным, неоднократно утверждал, что предоставление оружия Украине только продлит конфликт, который он намерен прекратить.

Зеленский также добивался согласия США на снижение потолка цен на российскую нефть с 60 долларов за баррель до 45 долларов с целью уменьшения доходов Москвы. Поддержание потолка цен на нефть требует общего подхода, эта мера была введена совместно странами “Большой семерки”, и для того, чтобы она была эффективной, требуется, по крайней мере, молчаливая поддержка США.

Несмотря на недавний резкий скачок цен на из-за иранского кризиса, дискуссии по поводу необходимости снижении потолка остаются в центре внимания ввиду общего медленного падения цен на нефть. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что в последнее время давление с целью снижения потолка цен было ослаблено.

В ходе дискуссий на саммите Трамп в понедельник выразил нежелание вводить новые санкции, заявив, что европейцы должны “сделать это первыми”, и что “санкции обходятся нам в огромные деньги, миллиарды и миллиарды долларов”.

Тем временем на Даунинг-стрит (на этой лондонской улице расположена резиденция премьер-министра Великобритании, – прим. ИноСМИ) сообщили, что Кир Стармер призвал союзников решительнее ограничить цены на российскую нефть и объявил о санкциях в отношении 20 российских нефтяных танкеров, а также о новых мерах против компаний, управляющих судами.

Выступая перед журналистами на полях саммита в Канаде, премьер-министр Великобритании заявил, что он “твердо” убежден в том, что цены на российскую сырую нефть надо ограничить еще сильнее для снижения энергетических доходов России.

По пути на саммит Зеленский посетил Австрию, чтобы привлечь эту страну в качестве очередного потенциального посредника в конфликте с Россией. Австрия имеет прочные связи с Россией и рассматривается некоторыми украинскими лидерами как более надежный посредник, чем Турция, которая имеет слишком сильный коммерческий интерес в мирном урегулировании.

Выступая в Брюсселе, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас прокомментировала последние атаки России, заявив: “Россия по-прежнему безжалостна в своих атаках. <…> Это еще один признак того, что Россия просто не заинтересована в мире, поэтому мы должны продолжать оказывать давление”.

ЕС близок к согласованию 18-го пакета санкций, который будет включать запрет на импорт в Европу российской нефти, переработанной третьими странами. Согласно плану ЕС, нефть признается российской и, следовательно, запрещается к ввозу, если у импортера нет документов, подтверждающих, что она произведена в другом месте. Страны объединения также должны будут опубликовать новые “планы диверсификации”, показывающие, как они прекратят зависимость от российских нефти и газа.

Каллас убеждена, что хотя эффекта от санкций пришлось ждать дольше, чем ожидалось, процесс сдвинулся с мертвой точки.