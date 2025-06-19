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Россия: западные страны по-прежнему массово отсутствуют на "русском Давосе" (Le Figaro, Франция)

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Подготовка к ПМЭФ-2025
Подготовка к ПМЭФ-2025.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Даничев

Le Figaro: Глобальный Юг широко представлен на ПМЭФ

В Петербургском экономическом форуме принимают участие 20 тысяч представителей из 140 стран, пишет Le Figaro. Глобальный Юг представлен очень широко. Так, президент Индонезии отказался ехать на саммит G7 в Канаде, предпочтя вместо этого посетить Санкт-Петербург.

В среду в Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум, некогда прозванный "русским Давосом". На фоне конфликта на Украине и санкций, введенных против России, участие западных представителей в нем остается скромным, в то время как заметным становится присутствие делегатов из стран "Глобального Юга". Этот 28-й форум проходит на фоне сближения между Вашингтоном и Москвой, инициированного Дональдом Трампом с начала года. При этом на данный момент это сближение не привело к снятию жестких санкций, введенных США после начала российско-украинского конфликта.

Ожидается лишь небольшая делегация американских бизнесменов второго эшелона, включая главу американской торговой палаты в России. "Подтверждено участие 20 тысяч представителей из 140 стран мира —имеются в виду участники в "живом" и виртуальном форматах", — заявил во вторник Юрий Ушаков, помощник по международным делам президента России Владимира Путина. Символом ускоренного сближения России с так называемыми "дружественными" странами Глобального Юга в этом году стал Бахрейн — он является почетным гостем форума. Также ожидаются представители Китая, Вьетнама, Саудовской Аравии, Буркина-Фасо и ЦАР.

Широко освещаемая в российских СМИ дипломатическая победа — участие в форуме президента Индонезии Прабово Субианто, который отказался от приглашения на саммит G7 в Канаде, предпочтя вместо этого встречу с Владимиром Путиным. В пятницу российский президент выступит на форуме. Это выступление состоится на фоне бурной дипломатической активности Москвы: от мирных переговоров с Украиной до начавшегося сближения с США, на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и Ираном — союзником России. Перед этим, в среду, Путин встречается с бразильским политиком, президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф (занимала должность президента Бразилии с 2011-го по 2016 год, – прим. ИноСМИ).

Широкая кампания по привлечению союзников

С тех пор как в 2022 году, в первый год конфликта на Украине, против России были введены беспрецедентные западные санкции, Кремль заявляет о своей решимости повернуться к Азии, Ближнему Востоку, Африке и Латинской Америке. Россия ведет масштабную кампанию по привлечению этих стран — от углубления дипломатических отношений до экономического сотрудничества и военных поставок.

До начала конфликта на Украине на Петербургский международный экономический форум регулярно приезжали западные лидеры высшего уровня. Например, бывший канцлер Германии Ангела Меркель — в 2013 году, президент Франции Эммануэль Макрон — в 2018 году. Действующий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в то время премьер-министр Нидерландов, также принимал участие в форуме в 2013 году.

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