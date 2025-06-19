Специалисты ДВФУ предложили эффективную защиту лунных баз от радиации

В ДВФУ придумали защиту лунных баз от радиации

В Дальневосточном федеральном университете в ходе проведенных исследований предложили добавлять бор в определенные материалы из керамики. Изготовленные из них лунные комплексы будут отличаться повышенной степенью поглощения космических нейтронов.

Созданное в ДВФУ соединение, судя по расчетам, позволит изготавливать некоторые стройматериалы прямо на Луне. Это заметно снизит затраты по доставке грузов для возведения и обслуживания баз с Земли, а продолжительные лунные миссии станут намного безопаснее. Как уточняется, добавлять сам бор будут в сырой реголит, который затем подвергнется процедуре спекания и будет подходить для строительства сооружений на Луне. Теперь ученые ДВФУ готовятся к испытаниям материала в приближенных к реальным условиях, где можно будет учесть влияние радиации — как галактической, так и солнечной. В частности, серия экспериментов будет проведена в Томске — на реакторной установке ИРТ-1, что позволить более точно выяснить, как борсодержащие добавки влияют на свойства керамических изделий и какова оптимальная концентрация бора для достижения идеального баланса между прочностью получаемых материалов и их радиационной защищенностью. Далее планируется изучить устойчивость таких соединений к температурам с экстремальными перепадами в диапазоне от -250°C до +250°C, после чего технологию собираются протестировать уже на поверхности Луны, где будет использован метод по искровому плазменному спеканию SPS.

Макс Антонов