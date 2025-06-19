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ЦАМТО

Япония выделит Украине 3,3 млрд. долл. за счет замороженных активов РФ

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Флаги Японии и Украины
Флаги Японии и Украины.
Источник изображения: www.ukrainebusiness.com.ua

ЦАМТО, 18 июня. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина получит от Японии 3,3 млрд. долл., обеспеченных доходами от замороженных активов России.

"На полях саммита G7 вместе с президентом Владимиром Зеленским провели важную встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой… В этом месяце подписано соглашение о выделении 3,3 млрд. долл. из процентов от замороженных российских активов. В целом объем помощи Японии уже превысил 12 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" А.Ермака.

По его словам, на встрече также обсуждались потребности ВСУ в системах ПВО, беспилотниках, а также участие Японии в восстановлении Украины.

Как напоминает агентство, в конце апреля послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен решительный протест МИД РФ в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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