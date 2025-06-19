Япония выделит Украине 3,3 млрд. долл. за счет замороженных активов РФ

ЦАМТО, 18 июня. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Украина получит от Японии 3,3 млрд. долл., обеспеченных доходами от замороженных активов России.

"На полях саммита G7 вместе с президентом Владимиром Зеленским провели важную встречу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой… В этом месяце подписано соглашение о выделении 3,3 млрд. долл. из процентов от замороженных российских активов. В целом объем помощи Японии уже превысил 12 млрд. долл.", – цитирует "РИА Новости" А.Ермака.

По его словам, на встрече также обсуждались потребности ВСУ в системах ПВО, беспилотниках, а также участие Японии в восстановлении Украины.

Как напоминает агентство, в конце апреля послу Японии в Москве Акире Муто был заявлен решительный протест МИД РФ в связи с планами Токио направить доходы от замороженных активов РФ на помощь Украине.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.