Санкт-Петербург. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Москва предостерегает Вашингтон от оказания прямой военной помощи Израилю, даже от спекулятивных заявлений на этот счет, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве США в ближневосточный конфликт, Рябков сказал: "Соединенные Штаты постоянно на острие всех процессов, и говорить о том, что они раньше не вмешивались, а теперь вот вмешаются, я думаю, было бы неправильно". "Другое дело, как они для себя рассматривают ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы предостерегаем Вашингтон от такого рода даже спекулятивных, умозрительных вариантов. Это было бы радикально дестабилизирующим всю обстановку шагом", - подчеркнул Рябков.