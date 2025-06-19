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Интерфакс-АВН

Москва предостерегает Вашингтон от оказания прямой военной помощи Израилю

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С.Рябков
С.Рябков.
Источник изображения: militarynews.ru

Санкт-Петербург. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Москва предостерегает Вашингтон от оказания прямой военной помощи Израилю, даже от спекулятивных заявлений на этот счет, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Отвечая на вопрос о возможном вмешательстве США в ближневосточный конфликт, Рябков сказал: "Соединенные Штаты постоянно на острие всех процессов, и говорить о том, что они раньше не вмешивались, а теперь вот вмешаются, я думаю, было бы неправильно". "Другое дело, как они для себя рассматривают ситуацию с оказанием прямой военной помощи Израилю. Мы предостерегаем Вашингтон от такого рода даже спекулятивных, умозрительных вариантов. Это было бы радикально дестабилизирующим всю обстановку шагом", - подчеркнул Рябков.

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Страны
Израиль
Россия
США
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