Индонезия планирует наладить производство турецкой противокорабельной ракеты Atmaca

ЦАМТО, 18 июня. Турецкая компания Roketsan в рамках выставки IndoDefence 2025 в Джакарте (11-14 июня) подписала два соглашения, касающиеся поставок Индонезии новых противокорабельных ракет (ПКР) большой дальности Atmaca.

Генеральный директор Roketsan Мурат Икинджи заявил в сети X, что соглашения направлены на повышение возможностей ВМС Индонезии и поддержку местного оборонного производства.

Некоторые подробности о достигнутых договоренностях сообщило государственное информационное агентство Anadolu.

В частности, первое соглашение заключено с индонезийской PT Republik Defence Indonesia (RDI) и предполагает поставку комплектующих и совместное производство ПКР Atmaca.

В документе излагаются планы по созданию в Индонезии совместного предприятия по сборке и производству ПКР Atmaca. Инициатива направлена на поддержку усилий по снижению иностранной зависимости и развитию местных оборонных производственных мощностей.

Второе соглашение, подписанное Roketsan с турецкой верфью Sefine Shipyard, предусматривает интеграцию ракет Atmaca с двумя недавно заказанными для ВМС Индонезии ракетными катерами KCR-70M. Строительство катеров началось с церемонии резки стали в ноябре 2024 года.

Как уже сообщал ЦАМТО, Atmaca является первой противокорабельной ракетой, которая была самостоятельно разработана в Турции с целью снижения зависимости ВМС Турции от иностранных боеприпасов (в первую очередь, AGM-84 "Гарпун").

Разработка реализована совместно турецкими оборонными компаниями Roketsan и Aselsan и производителем газотурбинных двигателей Kale Arge. Работа над проектом началась в 2009 году. PT Republik Defensindo является национальным посредником при закупке систем вооружения в Индонезии.

Стартовая масса ПКР Atmaca составляет 750 кг, длина – 5,2 м, размах крыла – 1,4 м, масса осколочно-фугасной боевой части – 220 кг. ПКР развивает высокую дозвуковую скорость (от 0,8 до 0,9М) и поражает цели на дальностях, превышающих 220 км. Боеприпас оснащен инерциальной/GPS навигационной системой для наведения на начальном и среднем участке траектории, а также активной радиолокационной головкой самонаведения Ku-диапазона – для наведения на конечной фазе полета.

Министерство обороны Индонезии стало первым международным заказчиком ПКР Atmaca турецкого производства, заключив в январе 2024 года с национальной государственной компанией PT Republik Defensindo контракт на закупку первой партии из 45 ракет, а также пусковых установок и терминалов управления.

Как стало известно в ходе состоявшегося 23 января 2024 года визита министра обороны Индонезии Прабово Субианто на предприятие PT PAL в Сурабае, ВМС Индонезии намерены вооружить турецкими ракетами, как минимум, три класса боевых кораблей. Как предполагается, ПКР Atmaca будут установлены на борту патрульных кораблей класса FPB-57, корветов класса "Капитан Паттимура" и класса "Фатахиллах" вместо устаревших типов ракет.

В настоящее время ВМС Индонезии реализует программу ремонта 41 корабля с целью модернизации флота. Программа "R41" реализуется с 2022 года в сотрудничестве с компанией PT PAL и четырьмя частными национальными верфями.