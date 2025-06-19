Роскосмос: запуск первых серийных спутников связи "Рассвет" намечен на декабрь

На первом этапе группировка составит 350 спутников, а на втором - 900, указал глава госкорпорации Дмитрий Баканов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Серийное развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки широкополосной связи "Рассвет" российской компании "Бюро 1440" начнется в декабре этого года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С декабря этого года коллеги начинают серийное развертывание этой группировки, которая на первом этапе составит 350 спутников, а на втором - 900. То есть почти 1 тыс. аппаратов будет работать в интересах населения России и обеспечивать широкополосный доступ в любой точке страны и мира", - сказал Баканов на сессии Евразийского женского форума, посвященной венчурным инвестициям.

Согласно планам, в группировку "Бюро 1440" войдут 886 спутников "Рассвет" - они обеспечат широкополосный доступ в интернет по всей планете. Как сообщили ТАСС в компании в декабре 2024 года, работа по формированию низкоорбитальной группировки идет в соответствии с графиком.

Кроме того, предприятие разрабатывает абонентские терминалы, в том числе для железнодорожного и воздушного транспорта. Завершение формирования спутниковой группировки и запуск коммерческого сервиса намечены на 2027 год.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.