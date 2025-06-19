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ТАСС

"Калашников" начнет выпуск модернизированного автомата АК-308 после испытаний

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Автомат Калашникова АК-308 на презентации в КВЦ "Патриот"
Автомат Калашникова АК-308 на презентации в КВЦ "Патриот".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В концерне рассказали, что с учетом индивидуальных особенностей модели в ходе модернизации внесен ряд конструктивных изменений в изделие

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" приступит к выпуску модернизированного 7,62-мм автомата АК-308 после квалификационных испытаний, сообщили в пресс-службе концерна.

"Специалисты конструкторско-технологического центра АО "Концерн "Калашников" усовершенствовали 7,62-мм автомат АК-308 образца 2018 года. Выпуск модернизированного АК-308 образца 2025 года начнется после прохождения изделием квалификационных испытаний", - сказали в концерне.

Там пояснили, что изначально АК-308 разработали на базе АК-12 образца 2018 года для поставки в страны, армии которых используют патрон 7,62х51 NATO (.308 Win) в качестве основного боеприпаса стрелкового оружия пехоты. Однако при использовании АК-12 в спецоперации в его конструкцию внесли существенные изменения. Поэтому в инициативном порядке сотрудники "Калашникова" унифицировали конструкции схемных решений и в АК-308.

В концерне рассказали, что с учетом индивидуальных особенностей модели в ходе модернизации внесен ряд конструктивных изменений в изделие. В частности, удлинено цевье: теперь оно обеспечивает удобный и надежный хват оружия руками во время стрельбы. Заимствован складной, регулируемый приклад АК-12 с установленным на него пулеметным упором. Крышка ствольной коробки с длинной планкой Пикатинни позволяет использовать все современные прицельные комплексы, в том числе оптические и ночные. В отъемном магазине появились окна для визуального контроля количества патронов. Кроме того, у АК-12 образца 2023 года заимствована и конструкция диоптрического прицела: перекидной целик с отверстиями разного диаметра обеспечивает удобство в прицеливании при различных уровнях освещенности.

7,62-мм автомат Калашникова АК-308 - индивидуальное оружие. Он предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противника. Интерес иностранных заказчиков к этому изделию остается на стабильно высоком уровне. 

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