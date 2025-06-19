Роскосмос приступает к реализации нацпроекта по освоению космоса

Глава госкорпорации Дмитрий Баканов напомнил, что президент Владимир Путин ранее утвердил этот национальный проект

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Роскосмос начинает реализовывать задачи, установленные в национальном проекте по освоению космического пространства. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вы знаете, что национальный проект утвержден на позапрошлой неделе президентом на стратсовете. Поэтому сейчас уже приступаем к реализации. Все планы построили, теперь с нас будут спрашивать уже за исполнение", - сказал Баканов.

Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в начале июня. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить 1 118 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и связи.

В состав нацпроекта вошли восемь федеральных проектов, в том числе "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн будут выделены в ближайшие шесть лет.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.