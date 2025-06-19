Ульяновская область получит доступ к ресурсам ДЗЗ Роскосмоса

В частности, соглашение с регионом предусматривает развитие инновационной деятельности, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ульяновская область получит доступ к ресурсам дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Роскосмоса. Об этом сообщили в госкорпорации по итогам подписания соглашения, заключенного с правительством Ульяновской области на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В рамках деловой программы ПМЭФ глава Роскосмоса Дмитрий Баканов подписал ряд соглашений о сотрудничестве. В частности, соглашение о сотрудничестве было заключено с правительством Ульяновской области", - сказали в госкорпорации.

Отмечается, что соглашение с этим регионом предусматривает развитие инновационной деятельности, взаимодействие сторон в реализации политики импортозамещения, диверсификации производства предприятий, расположенных на территории области.

"Наше соглашение направлено на расширение сотрудничества Роскосмоса и Ульяновской области. Один из наиболее важных его пунктов: мы будем предоставлять Ульяновской области данные, получаемые с российских комплексов и систем дистанционного зондирования Земли. Регион получит доступ к ресурсам и сервисам Единой территориально-распределенной информационной системы ДЗЗ, федеральному фонду данных, сервисам и услугам проекта "Цифровая земля", - отметил Баканов, слова которого приводят в Роскосмосе.

В свою очередь губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что это первое масштабное соглашение между регионом и госкорпорацией. "Планируем реализацию совместных инновационных проектов, планируем вовлекать ульяновские промпредприятия и компании, в том числе в сфере IT. Для развития этого направления будем использовать наши инструменты поддержки. Соглашение даст предприятиям Ульяновской области при поддержке правительства включиться в кооперационные цепочки с Роскосмосом и наладить работу по импортозамещению. Так, у региона хорошие компетенции в металлообработке, машино- и приборостроении", - добавил Русских.

По его словам, стороны договорились провести закупочную сессию, где производители области презентуют свои возможности и смогут получить заказы от госкорпорации. Кроме того, обсуждены вопросы подготовки в регионе кадров для ракетно-космической промышленности.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме будет работать тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

В программе запланированы: Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ. Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - информационный партнер мероприятия.