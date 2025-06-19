Роскосмос: МКС будет эксплуатироваться минимум до 2028 года

Глава госкорпорации Дмитрий Баканов отметил, что по истечении этого срока совместное решение о станции будут принимать Россия и США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) будет использоваться минимум до 2028 года. Об этом журналистам заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"МКС прослужит минимум до 2028 года. А дальше будем решать с нами совместно, потому что модули [станции] российские и американские", - сказал Баканов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.