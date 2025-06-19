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ЦАМТО

Агентство НАТО NSPA подписало с ВВС США соглашение о поддержке парка БЛА RQ-4D "Феникс" до 2040 года

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Беспилотник RQ-4D Phoenix
Беспилотник RQ-4D Phoenix.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 18 июня. Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) подписало с ВВС США письмо с предложением и принятии предложения (LOA) о закупке компонентов и предоставлении услуг для поддержки парка БЛА RQ-4D "Феникс" до 2040 года.

Соглашение, касающееся программы воздушной разведки наземных целей НАТО AGS (Alliance Ground Surveillance), было подписано на полях международного авиакосмического салона в Ле-Бурже генеральным директором NSPA Стейси Каммингсом. Контракт позволит продолжить сотрудничество с Northrop Grumman, промышленным партнером, поддерживающим возможности AGS.

Целью программы AGS является поставка НАТО системы, обеспечивающей поддержку в режиме реального времени проводимых операций и осведомленность командования СВ, ВВС и ВМС стран Альянса о ситуации в любом регионе мира. Система также будет использоваться НАТО для защиты войск и гражданского населения, контроля границ, обеспечения безопасности на море и поддержки гуманитарных операций. Главной оперативной базой AGS выбрана авиабаза ВВС Италии "Сигонелла" (Сицилия). RQ-4D "Феникс" основан на архитектуре RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40 компании Northrop Grumman.

Подписанный в мае 2012 года Агентством управления наблюдением за наземной обстановкой НАТО (NATO Alliance Ground Surveillance Management Agency – NAGSMA) с корпорацией Northrop Grumman контракт стоимостью 1,7 млрд. долл. предусматривал закупку и начальное обслуживание пяти БЛА большой продолжительности полета RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40, оснащенных РЛС нового поколения с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) MP-RTIP (носит обозначение AN/ZPY-2 в ВВС США), а также комплекта средств связи, включая спутниковую.

Первоначально предполагалось, что система будет принята на вооружение в 2015 году, но по различным причинам поставка была перенесена на более поздний срок. Первый БЛА RQ-4 "Глобал Хок" Блок.40 совершил посадку на авиабазе "Сигонелла" 21 ноября 2019 года, второй – 19 декабря 2019 года, третий – 15 июля 2020 года, четвертый – 26 июля 2020 года, пятый – 12 ноября 2020 года. Система достигла начальной операционной готовности (IOC) в 2021 году.

В программе AGS принимают участие 15 стран: Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Словения и США. Система AGS находится в коллективной собственности НАТО и используется всеми странами-союзницами.

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Страны
Болгария
Германия
Дания
Италия
Латвия
Литва
Люксембург
Норвегия
Польша
Румыния
Словакия
Словения
США
Чехия
Эстония
Продукция
Global Hawk
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
NATO
АФАР
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