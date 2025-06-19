Республика Корея и Индонезия урегулировали вопрос выплат за разработку истребителя KF-21

ЦАМТО, 18 июня. Республика Корея и Индонезия окончательно закрыли вопрос по снижению доли участия Джакарты в совместном проекте разработки истребителя KF-21 до 600 млрд. вон (443 млн. долл.), что составляет около трети от первоначальной суммы.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA), стороны подписали соответствующее соглашение на прошедшей в Джакарте выставке вооружений IndoDefence 2025, прояснив неопределенность относительно финансирования проекта стоимостью 8,1 трлн. вон.

Как сообщал ЦАМТО, в соответствии с подписанным двумя странами в 2015 году начальным соглашением, Индонезия приняла на себя обязательство до 2026 года оплатить 20% общих затрат на разработку истребителя, которые оценивались в 8,1 трлн. вон (5,99 млрд. долл.). Правительство Республики Корея обязалось оплатить 60% расходов, а южнокорейская компания KAI – покрыть оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия должна была получить один прототип, доступ к разработанным технологиям и "ноу-хау", а также могла приобрести до 48 истребителей.

В общей сложности Индонезия должна была внести около 1,7 трлн. вон. Тем не менее, по различным причинам платежи поступали нерегулярно, временами приостанавливались. В итоге на текущий момент Индонезия внесла в проект около 400 млрд. вон.

В мае 2024 года Джакарта инициировала обсуждение сокращения своей доли финансирования до 600 млрд. вон и соответствующего снижения уровня передачи технологий. Ранее, в январе 2024 года, компания Korea Aerospace Industries (KAI) задержала индонезийских сотрудников при попытке выноса нескольких флэш-накопителей с конфиденциальными данными по KF-21 с предприятия в Сачхоне. Подписание соглашения указывает на то, что стороны урегулировали и эту проблему.

В заявлении DAPA отметило, что коэффициент вклада Индонезии в проект теперь будет скорректирован в соответствии с решением, принятым в августе 2024 года комитетом по продвижению оборонных проектов Республики Корея.

Министерство национальной обороны Индонезии заявило, что начало административные процедуры для выплаты оставшейся суммы взноса.

По информации DAPA, обсуждение перечня передаваемых технологий и другие условия будут обсуждаться на переговорах после завершения проекта разработки.

Несмотря на задержки Индонезии с выплатами, проект разработки KF-21 "Борамэ" находится на завершающей стадии и первый серийный образец должен быть поставлен ВВС Республики Корея до конца 2026 года. В июле 2024 года DAPA объявило о начале первой фазы производства KF-21. Месяцем ранее с KAI был заключен контракт стоимостью 1,96 трлн. корейских вон (1,41 млрд. долл.) на поставку первой партии из 20 самолетов. ВВС Республики Корея рассчитывают приобрести в общей сложности 120 истребителей KF-21 к 2032 году.

В ходе выставки IndoDefence 2025 представители DAPA и МНО Индонезии также обсудили вопрос создания инфраструктуры для производства в перспективе варианта IF-X для ВВС Индонезии. При этом, по информации Flightglobal.com, Джакарта преуменьшает значимость недавнего соглашения с TAI по поставке 50 истребителей Kaan в течение 120 месяцев. В интервью национальным СМИ представитель Министерства национальной обороны Фердинанд Фрега сообщил, что подписанное соглашение является меморандумом о взаимопонимании и лишь подчеркивает возможность сотрудничества. Без контракта сделка не имеет юридической силы.