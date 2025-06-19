Глава «Роскосмоса» рассказал о цене запуска нагрузки на «Союзе-5»

«Роскосмос»: «Союз-5» запустит нагрузку по цене 300 тысяч рублей за 1 килограмм

Российская перспективная среднетяжелая ракета «Союз-5» сможет запускать полезную нагрузку по цене 300 тысяч рублей за 1 килограмм, рассказал в Совете Федерации глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам руководителя, на низкую околоземную орбиту «Союз-5» будет выводить почти в два раза более тяжелую нагрузку, чем действующий носитель «Союз-2» — 17 тонн вместо 8,7. «И, соответственно, стоимость [выведения одного килограмма на орбиту] упадет с 500 до 300 тысяч рублей», — сказал Баканов.

Он добавил, что выведением космических аппаратов на «Союзе-5» могут заинтересоваться страны, которые не готовы доверять свои запуски США.

Ранее госкорпорация сообщила, что Конструкторским бюро химавтоматики завершено изготовление двигателя РД0124МС второй ступени перспективной ракеты «Союз-5».

Также в июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин рассказал, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового пуска планируется доставить на космодром Байконур в октябре.