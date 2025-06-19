ЦАМТО, 18 июня. Сенат Нидерландов согласился поднять нижний порог расходов на оборону до 2% ВВП, сообщил 17 июня министр обороны страны Рубен Брекелманс, назвав это решение "историческим".

"Сенат принял предложение установить 2% ВВП в качестве законного нижнего порога расходов на оборону. Это не только позволяет нам инвестировать больше (вплоть до 3,5%), но и обеспечивает прочную основу", – цитирует "РИА Новости" Р.Брекелманса.

Министр подчеркнул, что это решение является "историческим" для безопасности и обороны Нидерландов.

Как напоминает агентство, на прошлой неделе Кабмин Нидерландов сообщил, что поддержит предложение генсека НАТО об увеличении расходов на оборону до 3,5% ВВП и дополнительных инвестициях в размере 1,5% ВВП в кибербезопасность и военную инфраструктуру. Ожидается, что союзники по НАТО достигнут договоренности о повышении оборонных расходов на саммите альянса, который пройдет в Гааге 24-25 июня.