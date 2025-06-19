В Китае разработали первую в мире систему РЭБ на базе 6G

ЦАМТО, 18 июня. Китайские ученые создали первую в мире систему радиоэлектронной борьбы нового поколения на базе 6G, которая способна генерировать 3,6 тыс. ложных целей.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета South China Morning Post.

Группа ученых из КНР во главе с профессором из Университета науки и технологий Хуачжун Дэн Лэем, как пишет газета, разработала "революционное оружие радиоэлектронной борьбы с использованием технологии 6G".

По словам ученых, которые приводит газета, используя механизм обработки сигналов следующего поколения, новая система может обеспечить подавляющие преимущества против современных военных радаров.

Например, отмечает издание, новый радар Northrop Grumman AN/APG-85 для истребителя F-35, как полагают, работает в основном в X-диапазоне с высокими частотами до 12 ГГц, что делает традиционные меры радиоэлектронного противодействия неэффективными. Однако разработка на основе 6G справляется с высокочастотным спектром "с точностью и легкостью".

"Работающее на фотонах ядро может перехватывать сигналы противника и генерировать более 3,6 тыс. ложных целей, чтобы сбивать с толку вражеских пилотов на частотах 12 ГГц или выше", – говорится в статье.

Работая в качестве наземного глушителя, разработка также может выполнять роль мощного устройства связи, пишет газета, одновременно получая или передавая огромное количество данных по оптоволокну на чрезвычайно высокой скорости.