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ЦАМТО

Третий авианосец ВМС НОАК может быть принят на вооружение в 2025 году

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Китайский авианосец "Фуцзянь"
Китайский авианосец "Фуцзянь".
Источник изображения: Pu Haiyang/Xinhua/Global Look Press

ЦАМТО, 18 июня. Третий авианосец ВМС НОАК "Фуцзянь", как ожидается, будет принят на вооружение до конца года, сообщает китайская государственная газета Global Times.

"Как ожидается, "Фуцзянь" поступит на вооружение в 2025 году", – цитирует "РИА Новости" газету Global Times.

В мае 2024 года авианосец "Фуцзянь" успешно завершил свои первые ходовые испытания. Как ранее сообщило Центральное телевидение Китая, на настоящий момент авианосец в общей сложности провел более 100 дней морских испытаний.

"Фуцзянь" с большой вероятностью вступит в строй в 2025 году", – приводит газета слова китайского военного эксперта Фу Цяньшао.

Китай на данный момент имеет на вооружении два авианосца – "Ляонин" и "Шаньдун". Справка ЦАМТО

Церемония спуска на воду третьего авианосца, предназначенного для ВМС НОАК, состоялась 17 июня 2022 года на судостроительном предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае.

Корабль, получивший бортовой номер 18 и наименование "Фуцзянь" (Fujian) в честь ближайшей к Тайваню провинции, полностью спроектирован и построен в Китае. Он станет третьим китайским авианосцем и первым, построенным по схеме CATOBAR (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery), на котором взлет самолетов обеспечивается при помощи катапульты, а посадка выполняется на аэрофинишер.

После спуска на воду были выполнены работы по дооснащению корабля оборудованием, а затем начались швартовные и ходовые испытания.

Длина корпуса авианосца по ватерлинии составляет более 300 м, максимальная ширина 40 м, а водоизмещение превышает 85 тыс. т. Предполагается, что авианосец "Тип-003" оборудован турбоэлектрической главной энергетической установкой (ГЭУ) и электромагнитными катапультами, которые позволят повысить темпы вылетов самолетов, а также массу топлива и боеприпасов на их борту.

Как предполагают, установка трех электромагнитных катапульт позволит кораблю запускать более тяжелые самолеты, включая самолет ДРЛОиУ KJ-600, который в настоящее время проходит летные испытания. В состав авиакрыла корабля могут войти палубные истребители J-15 и перспективные J-35.

Как ожидается, после принятия на вооружение "Фуцзянь" существенно усилит боевую мощь ВМС НОАК, которые будут располагать в общей сложности тремя авианосными ударными группами. Предполагается, что позднее для ВМС НОАК будут построены дополнительные авианосцы, в т.ч. с атомной ГЭУ. В ближайшей перспективе Китай планирует иметь в составе флота четыре авианосные ударные группы, а в более отдаленной до шести.

В 2012 году ВМС НОАК приняли на вооружение первый авианосец, (16) "Ляонин" (приобретенный на Украине и переоборудованный экс-советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг"). Он использовался в качестве прототипа при проектировании национального авианосца, а также для подготовки экипажа и получения опыта эксплуатации кораблей данного типа.

Принятый на вооружение ВМС НОАК в декабре 2019 года второй авианосец, (17) "Шаньдун" построен по доработанному проекту "Ляонин" и обладает большей боевой мощью. К примеру, он может нести 36 истребителей J-15 по сравнению с 24-мя на борту "Ляонин". Авианосец водоизмещением около 70000 т оборудован неядерной энергетической установкой. Длина корабля около 315 м, максимальная ширина 75 м. Как и первый авианосец, принятый на вооружение ВМС НОАК, второй корабль построен в конфигурации STOBAR ("короткий взлет с трамплина, посадка на аэрофинишер").

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Украина
Продукция
J-15
Тип 001А
Компании
Jiangnan Shipyard
Проекты
Авианосец
Ядерный щит
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