Названы преимущества российских ремонтно-эвакуационных машин перед натовскими

В Ростехе рассказали, что отечественная техника имеет превосходство в проходимости, ремонтопригодности и защищенности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) российского производства превосходят эвакуационные средства НАТО в проходимости и ремонтопригодности. Об этом заявили ТАСС в Ростехе.

"По сравнению с эвакуационными средствами НАТО российские БРЭМ имеют превосходство в проходимости и ремонтопригодности. Также машины обеспечивают хорошую защиту своих экипажей, особенно с учетом дополнительных элементов", - подчеркнули в госкорпорации.

Там добавили, что в ходе специальной военной операции БРЭМ производства концерна "Уралвагонзавод" всесторонне подтвердили свою надежность и эффективность при выполнении задач.

В госкорпорации отметили, что ремонтно-эвакуационные машины увозят технику на сборные пункты поврежденных машин или в укрытие, "в том числе забирают под носом у противника". Также машины вытягивают застрявшую бронетехнику и оказывают помощь при ее ремонте и обслуживании в полевых условиях.

БРЭМ-1М создана на базе танка Т-90 и получила все преимущества его ходовой части, включая мощный двигатель