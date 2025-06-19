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ТАСС

Названы преимущества российских ремонтно-эвакуационных машин перед натовскими

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БРЭМ-1М
Бронемашина БРЭМ-1М.
Источник изображения: rg.ru

В Ростехе рассказали, что отечественная техника имеет превосходство в проходимости, ремонтопригодности и защищенности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) российского производства превосходят эвакуационные средства НАТО в проходимости и ремонтопригодности. Об этом заявили ТАСС в Ростехе.

"По сравнению с эвакуационными средствами НАТО российские БРЭМ имеют превосходство в проходимости и ремонтопригодности. Также машины обеспечивают хорошую защиту своих экипажей, особенно с учетом дополнительных элементов", - подчеркнули в госкорпорации.

Там добавили, что в ходе специальной военной операции БРЭМ производства концерна "Уралвагонзавод" всесторонне подтвердили свою надежность и эффективность при выполнении задач.

В госкорпорации отметили, что ремонтно-эвакуационные машины увозят технику на сборные пункты поврежденных машин или в укрытие, "в том числе забирают под носом у противника". Также машины вытягивают застрявшую бронетехнику и оказывают помощь при ее ремонте и обслуживании в полевых условиях.

БРЭМ-1М создана на базе танка Т-90 и получила все преимущества его ходовой части, включая мощный двигатель 

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  • В новости упоминаются
Продукция
БРЭМ-1
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
NATO
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