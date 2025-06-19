Министр обороны Беларуси провел переговоры с главой военного ведомства Азербайджана

ЦАМТО, 18 июня. Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин 17 июня провел переговоры с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым.

Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и наметили пути его интенсификации в областях, представляющих обоюдный интерес.

"У нас нет проблем ни в отношениях, ни во взаимопонимании. Нам нужно лишь провести ревизию по основным направлениям сотрудничества", – констатировал генерал-лейтенант Виктор Хренин, обращаясь к азербайджанскому коллеге.

Министр обороны Беларуси подчеркнул, что сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном отличается высоким уровнем доверия и открытости:

"Сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном носит открытый характер и отличается высоким уровнем разностороннего диалога. Его фундаментом являются братские связи между нашими народами.

Как нельзя лучшим подтверждением тому являются дружеские и доверительные отношения между президентами двух государств Александром Лукашенко и Ильхамом Алиевым.

В очередной раз хочу подчеркнуть высокий уровень наших двусторонних отношений в военной сфере, а главное – имеющиеся обоюдную заинтересованность и потенциал для их дальнейшего углубления".

В свою очередь, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что азербайджанская сторона высоко ценит военное и военно-техническое сотрудничество между нашими странами, а также нацелена на его углубление.

"Обмен делегациями – это не только обмен опытом, но и сближение наших стран. У нас общая история, каждый второй азербайджанец погиб во время Великой Отечественной войны. И пока существует Азербайджан, мы будем хранить память о тех событиях", – подчеркнул генерал-полковник Закир Гасанов.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов посетил факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Республики Беларусь.

Глава азербайджанской делегации ознакомился со структурой, задачами и системой подготовки военных кадров в Военной академии, обсудил перспективы белорусско-азербайджанского сотрудничества в сфере военного образования.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Минобороны Республики Беларусь.